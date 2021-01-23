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В Тульской области появится научный центр «Композитная долина»

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В Тульской области появится инновационный научно-технологический центр. Постановление о создании ИНТЦ подписано в кабмине. Базой для центра «Композитная долина» станет Тульский государственный университет, сообщает телеканал «Известия». Такая организационная структура объединит усилия студентов, ученых и бизнесменов. Главными задачами инновационного центра будут разработка научно-технологических программ и привлечение инвестиций в реализацию этих проектов. В «Композитной долине» займутся созданием новых многофункциональных материалов, экологичных технологий для малотоннажной химии, а также инновациями в производстве удобрений и нефтехимической промышленности. Закон об инновационных центрах принят в России в 2017 году. Цель ИНТЦ — приблизить научные разработки к запросам экономики.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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