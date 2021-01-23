Полиция задержала подозреваемых в убийстве жениха и его брата в Новой Москве

Двое подозреваемых в убийстве жениха и его брата на свадьбе в клубе «Александр» в Новой Москве задержаны. Об этом в субботу, 23 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На данный момент с ними работают сотрудники правоохранительных органов. Вместе с тем на текущий момент неизвестны детали конфликта, которые повлекли за собой двойное убийство.

Об потасовке и убийствах на свадьбе стало известно ранее в этот же день. По предварительной информации, жених поссорился с кем-то из гостей со стороны невесты. Злоумышленник открыл огонь. В результате погибли два человека — жених и его брат. Оба погибших — уроженцы Молдавии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Уголовные производства были инициированы по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Убийство двух и более лиц», уточняет «Газета.ру».