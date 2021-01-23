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Мужчина угрожал взрывом на несанкционированной акции в Москве

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Мужчина угрожал взрывом на несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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«23 января в полицию, на службу «02» обратился неизвестный, который сообщил, что планирует привлечь большое количество граждан к несанкционированной публичной акции, а в случае ее пресечения сотрудниками полиции жестоко расправиться с ними», — рассказал собеседник агентства.

Полиции удалось в течение часа установить личность мужчины, им оказался гражданин 1984 года рождения. Он объяснил, что позвонил с целью пошутить и что реализовать высказанных угроз не мог. Источник информагентства уточнил, что звонивший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Накануне в прокуратуре озвучили повторные предупреждения в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, 22 января в МВД напомнили, что за участие в несанкционированных акциях и призывы к этому предусмотрена ответственность в соответствии с российским законодательством.

Во многих городах России на 23 января проходят несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.

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