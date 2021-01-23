РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фонда в субботу, 23 января.

«РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии», —сказали в фонде.

По словам собеседника агентства, взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению этой вакцины на внешние рынки

Потенциальный объем производства — миллионы доз препарата в год. Обсуждается возможное расширение производства в дальнейшем.

10 января журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели рассказал о причинах доверия к «Спутнику V». По его словам, в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%. Исследования и сам процесс вакцинации показали безопасность препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.