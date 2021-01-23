Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число заболевших COVID-19 за сутки оказалось минимальным с начала ноября
Общество
МВД предупредило об ответственности за провокации на незаконных акциях
Общество
Минтруд убрал из списка неженских более 100 профессий
Общество
В регионы в I квартале этого года поставят более 17 млн доз вакцин от COVID-19
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о приверженности сотрудничеству с Россией
Наука
Под Тулой появится Инновационный научно-технологический центр
Общество
Более 500 волонтеров помогают москвичам в прививочных пунктах
Общество
В Москве в субботу ожидаются гололедица и плюсовая температура
Мир
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 10,63 млн человек

«Билайн» опроверг сообщения о сбоях в работе мобильной сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оператор мобильной связи «Билайн» опроверг данные о том, что у оператора сотовой сети произошли сбои. Об этом 23 января «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Пожиратели трафика: как изменятся цены на связь в 2021 году
Богатым придется платить больше

«Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», — рассказали в компании.

В Ростелекоме также сообщили, что сеть оператора в штатном режиме.

Ранее в этот же день на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, появились сведения о том, что в России наблюдаются проблемы в работе «Билайна» и «Ростелекома».

Отмечалось, что сложности со связью испытывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Воронежа, Краснодара, Ростова и Саратова.

Вместе с тем пользователи МТС, «Мегафона» и «Теле2» также сообщают о сбоях в работе операторов. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. В основном о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Казани. Чаще всего жалобы поступают на работу мобильного интернета и сотовой связи.

Кроме того, 23 января, пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в работе сервиса. Больше половины пользователей (83%) пожаловались на проблемы с авторизацией, 9% сообщили о полном отключении социальной сети, а 6% испытывали сложности с просмотром новостной ленты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021