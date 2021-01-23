«Билайн» опроверг сообщения о сбоях в работе мобильной сети

Оператор мобильной связи «Билайн» опроверг данные о том, что у оператора сотовой сети произошли сбои. Об этом 23 января «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

«Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», — рассказали в компании.

В Ростелекоме также сообщили, что сеть оператора в штатном режиме.

Ранее в этот же день на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, появились сведения о том, что в России наблюдаются проблемы в работе «Билайна» и «Ростелекома».

Отмечалось, что сложности со связью испытывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Воронежа, Краснодара, Ростова и Саратова.

Вместе с тем пользователи МТС, «Мегафона» и «Теле2» также сообщают о сбоях в работе операторов. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. В основном о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Казани. Чаще всего жалобы поступают на работу мобильного интернета и сотовой связи.

Кроме того, 23 января, пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в работе сервиса. Больше половины пользователей (83%) пожаловались на проблемы с авторизацией, 9% сообщили о полном отключении социальной сети, а 6% испытывали сложности с просмотром новостной ленты.