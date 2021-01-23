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В отношении дагестанского чиновника возбуждено второе уголовное дело

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В Дагестане задержали руководителя федерального государственного бюджетного учреждения «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан» Залкипа Курбанова по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом в субботу, 23 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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По данным ведомства, в 2017 году Курбанов незаконно заключил с подчиненными договоры о передаче им в собственность служебных квартир, находящихся в федеральной собственности и на праве оперативного управления учреждения.

«На основании указанных договоров должностными лицами ТУ Росимущества в РД незаконно зарегистрировано право собственности на указанное имущество казны Российской Федерации. Противоправными действиями Курбанова и должностных лиц ТУ Росимущества причинен бюджету Российской Федерации значительный ущерб на сумму около 30 миллионов рублей», — указали в СК.

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») возбуждено в отношении должностных лиц ФГБУ «Минмелиоводхоз», а также территориального управления Росимущества.

Кроме того, в отношении Курбанова 19 января возбуждено еще одно уголовное дело. По версии следствия, превышение им должностных полномочий повлекло за собой загрязнение озера Рыбье, из которого обеспечиваются водой города Избербаш и Каспийск.

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