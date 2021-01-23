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Голикова назвала самый вероятный источник происхождения COVID-19

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Наиболее вероятной версией происхождения COVID-19 является передача вируса от летучей мыши, заявила в субботу, 23 января, вице-премьер России Татьяна Голикова.

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

«Я думаю, что еще потребуются исследования, во всяком случае мы их ведем. Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась, якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», — цитирует ее «Вести».

14 января специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для установления причин происхождения коронавируса. В состав группы вошли специалисты из разных стран. От России делегирован замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти Китайской Народной Республики, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

Кроме того, в мае года госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон имеет «огромное доказательство» того, что новый коронавирус возник в лаборатории в Ухане, однако оно так и не было обнародовано.

Вместе с тем президент России Владимир Путин заверил, что для построения конспирологических теорий о происхождении нового типа коронавируса нет никаких оснований.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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