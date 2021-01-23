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В ДТП в Армении погиб контрактник из России

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Российский военнослужащий погиб в ДТП в армянском городе Гюмри, проводится проверка. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Южного военного округа в субботу, 23 января.

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«Командование гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри с участием военнослужащего по контракту российской военной базы», — приводит «РИА Новости» слова пресс-службы.

В ЮВО привели данные доклада с места происшествия, согласно которым около 5:30 мск 23 января военнослужащий-контрактник, который был в отпуске, на личном автомобиле столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом. Отмечается, что россиянин не справился с управлением машины.

В результате аварии машина загорелась. Военнослужащий скончался на месте от полученных травм.

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