В Новосибирской области возбуждено уголовное дело из-за призывов к беспорядкам

Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Об этом в субботу, 23 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По его данным, в январе 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, участникам несанкционированных акций 23 января предлагалось оказывать вооруженное сопротивление представителям власти в лице сотрудников полиции.

Лингвистическая экспертиза постановила, что опубликованные сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователями», — говорится в сообщении.

По месту жительства фигуранта проведен обыск. Идет допрос свидетелей. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В ведомстве указали, что в настоящее время обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.

Во многих городах России на 23 января намечены несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, задержанного за нарушение правил отбывания условного срока. В интернете в последние дни стали распространятся призывы выйти на незаконные акции, на которые призывали выйти в том числе подростков.

В четверг в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Манипулировать детьми и подростками пытаются в основном через социальные сети.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В свою очередь, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в этот день.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.