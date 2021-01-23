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В регионы в I квартале этого года поставят более 17 млн доз вакцин от COVID-19

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В медицинские организации России в первом квартале 2021 года поступит более 17 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 23 января.

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Она рассказала, что за эту неделю был сформирован предварительный план вакцинации на первый квартал текущего года.

«Исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации, это чуть более 17 млн, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 млн наших граждан — это уже либо полностью привитых двумя дозами, либо получивших одну», — сообщила вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в стране развернуто 2250 пунктов вакцинации от COVID-19, а на момент, когда президент России давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, в России было порядка 1300 таких пунктов.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от COVID-19. Приступить к ней поручил 13 января на совещании с правительством президент России Владимир Путин.

Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным специалистами центра имени Гамалеи. По данным центра, у тех, кому поставили прививку от коронавируса, уровень антител выше, чем у уже переболевших.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

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