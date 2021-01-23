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Под Тулой появится Инновационный научно-технологический центр

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Тульской области Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Композитная долина». Об этом сообщается на сайте правительства России в субботу, 23 января.

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«Центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса», — отмечается в сообщении.

Создание центра поможет воплотить новые научно-технологические программы, привлечет инвестиции для реализации инновационных проектов.

Среди основных направлений деятельности центра — многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов; новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств; каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.

Минэкономразвития поручено совместно с Минфином и Минобрнауки проработать вопрос о выделении бюджетных средств на создание и функционирование ИНТЦ. Минобрнауки должно представить в правительство «дорожную карту» по перспективному развитию центра.

Отмечается, что закон об ИНТЦ приняли в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и ученых в разработку технологий, востребованных на рынке, для помощи технологическим компаниям и стартапам. В ближайшие годы в стране должны создать сеть таких центров.

В сентябре 2019 года стало известно, что на острове Октябрьский в Калининграде планируется разместить ИНТЦ «Балтийская долина». Стоимость проекта оценивалась в 10 млрд рублей, отмечал президент Балтийского федерального университета им. Канта Андрей Клемешев.

В марте 2020-го калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил ТАСС, что ИНТЦ может быть построен в течение четырех лет. Под проект выделяется почти 8 га земли на острове Октябрьский, еще 6,5 га имеют статус экспериментальной площадки.

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