В Приморье в несанкционированной акции приняли участие до 500 человек

Несанкционированная акция проходит в субботу в центре Владивостока. В ней принимает участие от 300 до 500 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Приморского края 23 января.

Участники акции собрались на центральной городской площади, а затем выдвинулись колонной по главным улицам.

«По предварительным данным, в митинге принимает участие около 300 человек. В шествии — около 500», — сообщает пресс-служба со ссылкой на данные департамента внутренней политики.

Власти края напоминают гражданам, что за участие в несогласованных акциях 23 января предусмотрена ответственность по законодательству. Их участников могут оштрафовать на сумму от 10 до 300 тыс. рублей, арестовать на 15 суток или привлечь к общественным работам.

Ранее в субботу председатель Совета отцов Андрей Коченов заявил «Известиям», что на несогласованном митинге в этот день в Хабаровске не было детей. По его словам, акция прошла спокойно.

21 января МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

В четверг в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Манипулировать детьми и подростками пытаются в основном через социальные сети.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В свою очередь, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в этот день.