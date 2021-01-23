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Детский омбудсмен напомнила о недопустимости вовлечения детей в незаконные акции

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Недопустимо вовлекать несовершеннолетних детей в несанкционированные акции, напомнила в субботу, 23 января, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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«По закону детей нельзя вовлекать в политические игры. Я отрицательно отношусь, когда несовершеннолетних детей всячески призывают различными способами ходить на митинги», — цитирует ее ТАСС.

Омбудсмен также обратилась к родителям с призывом провести разъяснительную работу с детьми.

«Хочу обратиться к родителям и напомнить им, что необходимо, в первую очередь, объяснять детям, что они могут отстаивать свои права, когда станут старше. Конечно, для начала им придется разобраться в сущности и подоплеке тех или иных политических движений», — сказала она.

Ярославская отметила, что в течение всего дня будет находиться на дежурстве для того, чтобы все дети, попавшие в трудную ситуацию, могли получить помощь.

22 января мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Собянин назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних детей и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

Также в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Манипулировать детьми и подростками пытаются в основном через социальные сети.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В свою очередь, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в этот день.

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