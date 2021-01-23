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Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 10,63 млн человек

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За минувшие сутки в Индии выявили 14 256 случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 10 639 684, пишет в субботу, 23 января, Oneindia Hindi.

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Также за 24 часа 152 человека скончались, общее число летальных исходов в стране с начала пандемии составило 153 184.

В настоящее время в республике лечение проходят 185 662 больных COVID-19.

Индия является второй в мире страной по количеству заразившихся коронавирусом после США и и третьей по числу летальных исходов после США и Бразилии.

1 января сообщалось, что комитет экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрил экстренное использование вакцины против коронавируса Covishield, а 12 января первые партии вакцины начали доставляться в города республики.

Также планируется использование вакцины Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории Индии. Кроме того, в конце ноября РФПИ и индийский производитель препаратов Hetero заключили соглашение по производству российской вакцины «Спутник V». По контракту в Индии должны производить свыше 100 млн доз этого препарата в год. Также страна готовится начать третью фазу испытаний «Спутника V».

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