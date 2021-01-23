Президент Туркменистана поручил зарегистрировать «ЭпиВакКорону»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил министерству здравоохранения и медицинской промышленности зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», передает 23 января туркменское агентство TDH.

Об этом туркменский лидер заявил на заседании правительства, которое прошло по видеосвязи 22 января.

В ходе заседания глава минздрава страны Нурмухаммед Аманнепесов сообщил о начале испытаний другой российской вакцины — «Спутник V». Государство зарегистрировало ее 18 января. Процедура прошла ускоренно без проведения дополнительных клинических исследований.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от COVID-19. Ее разработали специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора. В России препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.