Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США

В США россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов пошел на сделку со следствием, передает телеканал «Известия». Хакеру грозит 10 лет заключения в тюрьме и штраф в $250 тыс. Обвиняемый работал на нелегальный портал в Сети. Фирсов участвовал в продаже украденных данных с кредиток. Сайт торговал информацией о гражданах США и РФ. За семь лет сервис получил с таких сделок около $17 млн.

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