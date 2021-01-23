Пласидо Доминго вернется в Большой театр

Пласидо Доминго вернется за дирижерский пульт Большого театра. Известный испанский тенор Доминго будет руководить оркестром в постановке оперы «Богема», сообщает телеканал «Известия». В ней артист выступает дирижером с 1984 года. Кроме того, в 245-м сезоне Большого театра Доминго исполнит несколько партий. Признанный мастер выступит в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата». Певец исполнит ведущие баритоновые партии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.