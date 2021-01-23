Италия ввела ограничения для TikTok после смерти 10-летней девочки

Итальянское ведомство по защите персональных данных запретило социальной сети TikTok использовать данные пользователей, чей возраст не был точно установлен, пишет 22 января La Sicilia.

Такое решение было принято после того, как в Палермо при трагических обстоятельствах погибла 10-летняя девочка. По данным издания, ребенок принимал участие в Black out challenge, где нужно продержаться как можно дольше с ремнем на шее. Родители девочки отвезли ее в больницу, где, несмотря на усилия медиков, она скончалась от удушья.

Родители ребенка приняли решение пожертвовать ее органы на спасение жизней четырех детей.

Прокуратура Палермо совместно с прокуратурой по делам несовершеннолетних возбудили уголовное дело о подстрекательстве к самоубийству. Следователи изъяли смартфон жертвы.

Действие запрета будет длиться до 15 февраля. В декабре ведомство также установило ряд нарушений со стороны TikTok, среди которых отмечалось недостаточное внимание к защите несовершеннолетних и легкость, с которой дети обходили запрет на регистрацию несовершеннолетних моложе 13 лет.

В январе 2019 года YouTube запретил размещать видео с опасными для жизни челленджами после массового отравления детей капсулами для стирки и ДТП, спровоцированных водителями с повязками на глазах.