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Италия ввела ограничения для TikTok после смерти 10-летней девочки

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Итальянское ведомство по защите персональных данных запретило социальной сети TikTok использовать данные пользователей, чей возраст не был точно установлен, пишет 22 января La Sicilia.

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Такое решение было принято после того, как в Палермо при трагических обстоятельствах погибла 10-летняя девочка. По данным издания, ребенок принимал участие в Black out challenge, где нужно продержаться как можно дольше с ремнем на шее. Родители девочки отвезли ее в больницу, где, несмотря на усилия медиков, она скончалась от удушья.

Родители ребенка приняли решение пожертвовать ее органы на спасение жизней четырех детей.

Прокуратура Палермо совместно с прокуратурой по делам несовершеннолетних возбудили уголовное дело о подстрекательстве к самоубийству. Следователи изъяли смартфон жертвы.

Действие запрета будет длиться до 15 февраля. В декабре ведомство также установило ряд нарушений со стороны TikTok, среди которых отмечалось недостаточное внимание к защите несовершеннолетних и легкость, с которой дети обходили запрет на регистрацию несовершеннолетних моложе 13 лет.

В январе 2019 года YouTube запретил размещать видео с опасными для жизни челленджами после массового отравления детей капсулами для стирки и ДТП, спровоцированных водителями с повязками на глазах.

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