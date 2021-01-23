Президент Мексики назвал темы первого разговора с Байденом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор побеседовал с новым американским лидером Джо Байденом. О прошедшем разговоре политик сообщил в субботу, 23 января, на своей странице в Twitter.

«Мы поговорили с президентом Байденом дружески и уважительно. Обсуждаем вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством в целях развития и благополучия. Всё указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций», — написал глава государства.

Ранее в этот же день стало известно, что Байден в ходе телефонного разговора договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о встрече в феврале.

Также Байден и Трюдо обсудили вопросы борьбы с COVID-19, восстановления экономики, изменения климата, а также сотрудничество стран в Арктике.

В среду, 20 января, Байден вступил в должность 46-го президента США. В первый день работы он, в частности, подписал указ об отмене запрета на въезд на территорию страны граждан ряда исламских стран и остановил строительство стены на границе с Мексикой.