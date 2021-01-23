Из-за морозов в Ноябрьске погасили вечный огонь
Работа системы вечного огня Ноябрьске (ЯНАО) временно приостановлена на фоне 46-градусных морозов. Об этом 22 января пишет пресс-служба администрации города на своей странице «Вконтакте».
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, <...> в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь», — говорится в сообщении.
В муниципалитете уточнили, что как только температура повысится, подачу газа возобновят.
По состоянию на утро субботы, в Ноябрьске температура воздуха достигла минус 46 градусов.
1 сентября 2020 года стало известно, что для Рыбинска опасность того, что вечный огонь будет потушен из-за долгов, миновала. Администрация города заключила договор с компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль» о поставке газа на мемориал «Огонь славы».