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Новый глава ХДС не увидел причин для отмены антироссийских санкций

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Для отмены антироссийских санкций Евросоюза нет причин. Об этом 22 января заявил новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет.

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Ляшет обратил внимание на то, что санкции вводились за «противозаконную аннексию Крыма» и конфликт на юго-востоке Украины. При этом до сих пор происходят «скрытые и открытые акты агрессии со стороны, где доминирует Россия на востоке Украины».

«Что касается Минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины отменить санкции сейчас нет», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ляшет подчеркнул, что в целом, ожидает прогресса по линии украинского вопроса и реализации минских договоренностей, передает «Газета. ру».

Премьер-министра германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета утвердили главой Христианско-демократического союза 22 января. 16 января его избрали новым лидером ХДС. Таким образом, политик может повести партию на парламентские выборы вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

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