Россияне отреагировали на призыв Порошенко «продолжить осаду Кремля»

Россияне посоветовали бывшему президенту Украины Петру Порошенко самостоятельно возглавить верхом на козе санкционную «осаду Кремля», к которой он призывал. Свое мнение о заявлении политика российские пользователи высказали 23 января в социальных сетях.

«Предлагаю Порошенко возглавить осаду... Верхом на какой-нибудь козе», — отметил один из пользователей.

Другие комментаторы тоже не воздержались от шуточных комментариев.

«Киньте Петьке желудь перезрелый...», — написал россиянин.

Некоторые пользователи согласились с тем, что украинская санкционная осада «очень незаметная», а один из них указал на то, что вводить санкции в отношении Кремля бесполезно.

«Россия и без его призывов находится с 1917 года в постоянной осаде, и ничего», — напомнил он.

«Наверное, американцы его держат про запас для каких-то совсем уж грязных делишек, раз сами его еще не сдали на отсидку», — предположил еще один комментатор.

К продолжению санкционного режима против Москвы Порошенко накануне призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского. Бывший украинский лидер выразил уверенность, что у Киева есть хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии пребывает Ангела Меркель. Также он посоветовал подключить к переговорному процессу США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента Совбеза ООН в Донбасс.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее, в декабре 2020 года, Порошенко заявил, что Зеленский может закончить войну в Донбассе за две недели «ценой унижения», если встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. При этом он не пояснил, как это поможет объединить самопровозглашенные республики Донбасса и Украину.