Трамп пообещал найти себе новое занятие

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что найдет себе новое занятие, но позже. Об этом экс-глава государства заявил журналистам 22 января в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич, в штате Флорида.

«Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас», — заявил экс-президент.

После этого помощники Трампа попросили прессу уйти, отметив, что бывшему президенту «нужна пауза», пишет «Газета.ру».

Ранее, 23 января, стало известно, что процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.

За день до этого лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) внес предложение отложить начало рассмотрения процедуры импичмента экс-главы государства Дональда Трампа.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.