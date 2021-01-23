В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 23 января

По прогнозам синоптиков, в московском регионе в субботу, 23 января, ожидаются облачная погода с небольшими осадками, гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров в Москве и области поднимутся до отметки +3 градуса. Ночью в столице похолодает до 0 градусов, а в Подмосковье — до –3.

Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

21 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции МИЦ «Известия» рассказал, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — это редкое и не часто встречающееся событие, а при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости как зимой, так и летом.