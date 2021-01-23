Сын Трампа рассказал о причинах перехода в Telegram

Сын экс-президента США, 43-летний Дональд Трамп-младший рассказал, почему начал пользоваться мессенджером Telegram, который создал россиянин Павел Дуров. Видеообращение он опубликовал 23 января в своем канале.

«Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram <...> Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их [либералов] плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть», — подчеркнул он.

По словам Трампа-младшего, Telegram обеспечивает равные возможности и для консерваторов, и для либералов, а также не занимается «чисткой консерваторов» в соцсетях.

В настоящий момент на аккаунт сына Дональда Трампа подписаны 573 тыс. человек.

9 января Дональд Трамп-младший осудил блокировку аккаунта своего отца в Twitter, заявив, что в Америке мертва свобода слова.

Накануне аккаунт на тот момент действующего американского лидера Дональда Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января.

Позже популярную у сторонников Трампа социальную сеть Parler удалили из интернет-магазина приложений AppStore и GooglePlay из-за отсутствия модерирования на платформе. По этой же причине Amazon отключил сервис от своего облачного хостинга Amazon Web Services.