Байден дал прогноз по развитию пандемии COVID-19 в США

Американский президент Джо Байден считает, что в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах сохранится негативная тенденция развития ситуации с коронавирусом.

«Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев», — цитирует американского лидера CNBC 22 января.

Накануне Байден предупредил, что ситуация с COVID-19 в Штатах продолжит ухудшаться, прежде чем всё станет лучше. По его словам, к концу зимы общее количество жертв коронавирусной инфекции среди американцев может превысить 500 тыс. человек.

20 января в Белом доме сообщили, что борьба с пандемией коронавируса является одним из приоритетов Байдена на президентском посту.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в США выявлено более 25,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 424 тыс. пациентов. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире, уточняет «Газета.ру».