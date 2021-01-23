СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные митинги

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированных митингах и акциях. Об этом 22 января сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»)», — сообщила Петренко.

Она напомнила, что на территории Москвы и других субъектов РФ действуют ограничения, связанные с распространением COVID-19, поэтому органы власти отказали в проведении митингов 23 января.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Собянин назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

22 января в Генеральной прокуратуре РФ озвучили повторные предупреждения в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных мероприятиях. Как напомнили в ведомстве, данные действия являются административным нарушением и могут повлечь санкции.

Днем ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Принимая участие в незаконных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

21 января Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Также Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.