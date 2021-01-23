Плющенко поблагодарил Тутберидзе за работу со своей ученицей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поблагодарил тренера Этери Тутберидзе за работу со своей ученицей Вероникой Жилиной, сообщает издание Tatler.

По словам Плющенко, его воспитанница впервые в своей карьере смогла исполнить аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп.

«Я этим горжусь и хочу сказать большое спасибо ее предыдущему тренеру и ее маме Людмиле Николаевне Алферовой, которая работает с ней», — цитирует его «Газета.ру».

В сентябре Вероника Жилина успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров. В итоге она набрала 196,93 балла по сумме двух прокатов и завоевала серебро соревнований.

Спортсменка является победительницей первенства России в 2020 году среди фигуристок младшего возраста.