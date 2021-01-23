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Плющенко поблагодарил Тутберидзе за работу со своей ученицей

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поблагодарил тренера Этери Тутберидзе за работу со своей ученицей Вероникой Жилиной, сообщает издание Tatler.

По словам Плющенко, его воспитанница впервые в своей карьере смогла исполнить аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп.

«Я этим горжусь и хочу сказать большое спасибо ее предыдущему тренеру и ее маме Людмиле Николаевне Алферовой, которая работает с ней», — цитирует его «Газета.ру».

В сентябре Вероника Жилина успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров. В итоге она набрала 196,93 балла по сумме двух прокатов и завоевала серебро соревнований.

Спортсменка является победительницей первенства России в 2020 году среди фигуристок младшего возраста.

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