В Гонконге оцепили район для массового тестирования на COVID-19

Власти Гонконга утром в субботу, 23 января, впервые оцепили целый район для предотвращения распространения коронавируса, сообщает South China Morning Post.

Ограничительная мера затронет несколько тысяч жителей более 150 домов в густонаселенных кварталах Джоржан и Яуматэй. В течение 48 часов специалисты будут проводить обязательное тестирование всех находящихся там людей.

Контроль за инспекцией зданий, оцеплением и перемещением людей на период ограничений будут обеспечивать 1,7 тыс. правоохранителей.

Покинуть свою квартиру и выйти на улицу разрешат только тем гражданам, у которых будет отрицательный тест на коронавирус, однако покидать район жителям запрещено до снятия ограничений.

Ранее в январе стало известно, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев.

Также сообщалось, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибыла в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

Как стало известно 8 января, ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус продолжал распространяться в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР, предположительно, была побеждена.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.