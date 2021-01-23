Синоптики предупредили о морозах до -58 на севере Иркутской области

В субботу, воскресенье и понедельник на севере Иркутской области ожидаются морозы до -58 градусов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«23-25 января на севере Катангского района сохранятся сильные морозы с минимальными температурами воздуха -55…-58 градусов», — говорится в сообщении.

Из-за очень низких температур в области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что туман и гололед в Московском регионе продлятся до утра 23 января.