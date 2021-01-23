В Подмосковье увеличили выплаты при рождении или усыновлении первенца
Правительство Московской области увеличило ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Сумму выплат увеличили до 13 317 рублей. В прошлом году семьям, в которых появился первый ребенок, выплачивали по 12 688 рублей. Ежемесячную выплату перечисляют до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
«В Подмосковье такую выплату получают около 30 тыс. семей», — цитирует Фаевскую телеканал «360» в пятницу, 22 января.
Выплата положена семьям со среднедушевым доходом не более 29 882 рублей, при условии что ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.
Подать заявление для получения выплаты можно в управлении соцзащиты и МФЦ. Выплату, назначенную до января 2021 года, перечисляют в прежнем размере — 12 688 рублей.
Ранее сообщалось, что материнский капитал в России проиндексируют с 1 января, прибавка составит 3,7%.
В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Ожидается, что в наступившем году материнский капитал смогут получить более миллиона семей.