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В Подмосковье увеличили выплаты при рождении или усыновлении первенца

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Правительство Московской области увеличило ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

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Сумму выплат увеличили до 13 317 рублей. В прошлом году семьям, в которых появился первый ребенок, выплачивали по 12 688 рублей. Ежемесячную выплату перечисляют до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

«В Подмосковье такую выплату получают около 30 тыс. семей», — цитирует Фаевскую телеканал «360» в пятницу, 22 января.

Выплата положена семьям со среднедушевым доходом не более 29 882 рублей, при условии что ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Подать заявление для получения выплаты можно в управлении соцзащиты и МФЦ. Выплату, назначенную до января 2021 года, перечисляют в прежнем размере — 12 688 рублей.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в России проиндексируют с 1 января, прибавка составит 3,7%.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Ожидается, что в наступившем году материнский капитал смогут получить более миллиона семей.

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