Мексиканский бизнесмен приобрел 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Предприниматель из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет El Financiero.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор разрешил властям регионов и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от COVID-19.

«У меня уже есть 2 млн доз вакцины «Спутник V» <...>, я приветствую решение президента <...>, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации [вакцины] мексиканским регулятором, то есть Cofepris», — сообщил предприниматель изданию.

По словам Коссио, он ведет переговоры о продаже препарата с властями по меньшей мере семи штатов, а также с поставщиками больниц и некоторыми медицинскими учреждениями.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Мексика в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V».

Российской вакциной Мексика заинтересовалась еще в августе 2020 года. Летом глава внешнеполитического ведомства страны Марсело Эбрард рассказал, что обсудил возможность получения российской вакцины «Спутник V» и ход клинических испытаний препарата с послом РФ Виктором Коронелли.