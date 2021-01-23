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Мексиканский бизнесмен приобрел 2 млн доз вакцины «Спутник V»

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Предприниматель из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет El Financiero.

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Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор разрешил властям регионов и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от COVID-19.

«У меня уже есть 2 млн доз вакцины «Спутник V» <...>, я приветствую решение президента <...>, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации [вакцины] мексиканским регулятором, то есть Cofepris», — сообщил предприниматель изданию.

По словам Коссио, он ведет переговоры о продаже препарата с властями по меньшей мере семи штатов, а также с поставщиками больниц и некоторыми медицинскими учреждениями.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Мексика в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V».

Российской вакциной Мексика заинтересовалась еще в августе 2020 года. Летом глава внешнеполитического ведомства страны Марсело Эбрард рассказал, что обсудил возможность получения российской вакцины «Спутник V» и ход клинических испытаний препарата с послом РФ Виктором Коронелли.

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