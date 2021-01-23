СК возбудил дело после двойного убийства на свадьбе в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве, рассказала 23 января представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»)», — сообщила она.

О том, что мужчин застрелили во время свадебного торжества, стало известно ранее в этот день.

По предварительной информации, жених поссорился с кем-то из гостей со стороны невесты. Злоумышленник сначала покинул праздник, а затем вернулся на черном внедорожнике и открыл огонь. После этого он скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают.

В результате стрельбы погибли 36-летний жених Филипп Кординяну и его брат, 34-летний Радик Кординяну. Погибшие — уроженцы Молдавии, но имели российское гражданство, отмечает РЕН ТВ.