Вирусолог оценил перспективы назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина от COVID-19 может оказаться наиболее эффективной, так как будет вводиться через носоглотку. Об этом 22 января заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Если входные ворота для вируса — это носоглотка, то, конечно же, живую вакцину лучше вводить туда, например посредством спрея», — сказал он в интервью изданию «Ридус».

Однако лекарство должно представлять собой именно живую вакцину, а в случае с препаратами от COVID-19 пока что используются только инактивированные, которые можно применять только внутримышечно, добавил эксперт.

9 декабря 2020 года директор ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Александр Дмитриев сообщил о разработке вакцины против коронавируса в виде спрея, который будет вводиться через нос. Вакцина находится на стадии доклинических испытаний.