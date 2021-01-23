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Врач рассказала о метеочувствительности у переболевших COVID-19

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Врач-терапевт Наталья Зубарева рассказала, что у переболевших коронавирусов пациентов при резкой смене погоды могут обостряться хронические заболевания.

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По словам специалиста, на фоне метеорологических условий у некоторых пациентов проявляются сердечно-сосудистые патологии, включая инфаркты и инсульты, а также заболевания легочной системы и астма.

Причиной подобных явлений Зубарева предлагает искать в повышенном стрессе, так как нервные рецепторы человека реагируют на перемены атмосферного давления.

«Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе. Например, после ковида ослаблена бронхо-легочная система или сердечно-сосудистая», — рассказала врач радио Sputnik в субботу, 23 января.

В связи с этим снизить влияние резких перемен погоды на организм поможет контроль за уровнем стресса. Кроме того, адаптируя организм к стрессу, человек улучшает иммунную систему и тем самым снижает риск заражения сезонными ОРВИ. Также Зубарева посоветовала принимать витамины, омега-3 кислоты и соблюдать меры профилактики.

Накануне эпидемиолог рассказал, что иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — через 56 дней.

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