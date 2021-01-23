Остин в разговоре с генсеком НАТО подчеркнул важность альянса для США

Новый шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором подчеркнул важность альянса для США и обсудил совместные миссии. Об этом 22 января сообщил представитель оборонного ведомства Джон Кирби.

«Этот звонок был его [Остина] первым звонком иностранному лидеру в качестве министра обороны, и он отметил важность альянса НАТО для Соединенных Штатов», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

По его словам, Остин и Столтенберг обсудили нынешнюю обстановку в области безопасности, текущие миссии в Афганистане и Ираке, а также рассмотрели предстоящую встречу министров обороны НАТО.

Отмечается, что они договорились провести консультации в ближайшие месяцы.

Ранее в пятницу сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Он стал первым афроамериканцем на этом посту.

Президент США Джо Байден выдвинул его кандидатуру на пост главы Пентагона в декабре 2020 года. Отмечалось, что Остин оставил службу в вооруженных силах в 2016 году, и для получения должности ему было необходимо получить одобрение конгресса.