Фестиваль «Гиперборея» в Карелии пройдет без фейерверков

XX Международный зимний фестиваль «Гиперборея-2021» пройдет без салюта и фейерверков. Мероприятие начнется 2 февраля.

В этом году отменили традиционное карнавальное шествие. Концертную площадку также решено не устанавливать, передает ИА «Карелinform». На набережную Онежского озера уже привезли снежные глыбы, из которых скульпторы создадут свои произведения.

К февралю будет создано множество фотозон. Гости фестиваля смогут увидеть скульптуры и световые конструкции, посетить ярмарку карельских мастеров, провести время на развлекательных площадках.