Ученица Плющенко Софья Титова выиграла чемпионат Москвы среди юниоров
Ученица Евгения Плющенко Софья Титова победила на первенстве Москвы по фигурному катанию среди юниоров старшего возраста. Об этом 22 января сообщил «Спорт-Экспресс».
Титова заняла первое место, набрав 249,84 балла. На втором месте — Софья Шифрина (241,34), на третьем — Елизавета Куликова (239,3).
13 января стало известно об уходе российской фигуристки Станиславы Константиновой из академии «Ангелы Плющенко».
Сам Евгений Плющенко объяснил решение фигуристки особенностями тренировочного процесса в группе тренера Александра Волкова.