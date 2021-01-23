Россиянин Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США

Гражданин России Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США, ему грозит до 10 лет тюремного заключения и выплата штрафа до $250 тыс. Соглашение со следствием предстоит утвердить суду, после чего будет вынесен приговор, пишет «РИА Новости» в субботу, 23 января.

Россиянин признал, что был администратором портала deer.io, где продавалась украденная информация о кредитных картах и другая персональная информация. За время своей работы с 2013 по 2020 год сайт получил доход от незаконных продаж в размере $17 млн.

В соглашении со следствием Фирсов заявил, что его жертвами чаще всего становились россияне, однако около $1,2 млн сайт получил от продажи информации о гражданах США. В частности, это были номера социального страхования, даты рождения и адреса американцев.

Отмечается, что данной информации хватало для того, чтобы мошенники могли получить кредитную карту или кредит на имя жертвы.

Фирсова арестовали в Нью-Йорке 7 марта. За несколько дней до этого ФБР провел «контрольную закупку» у него на сайте, приобретя информацию о 1,1 тыс. геймерах за $20 в биткоинах.

7 января сообщалось, что федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления.