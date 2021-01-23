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МОК намерен вакцинировать участников Олимпиады в Токио
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МОК намерен вакцинировать участников Олимпиады в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести вакцинацию всех спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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Как пишет 22 января The Telegraph, данная идея прорабатывается комитетом совместно организаторами COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против коронавируса). Отмечается, что начало распространения вакцин в рамках данной инициативы планируется в феврале.

И.о. Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон отметил, одной из важных целей МОК является провести вакцинацию среди представителей «малых» стран.

Ранее в пятницу сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято к концу весны.

20 января член МОКа Ричард Паунд заявил, что Олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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