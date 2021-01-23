Жителям Франции рекомендовали не разговаривать в транспорте

Медицинская академия Франции рекомендовала пассажирам общественного транспорта воздержаться от разговоров, в том числе по телефону, чтобы не усиливать риск заражения коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии 22 января.

В документе отмечается, что к обязательному требованию носить медицинскую маску при пользовании общественным транспортом, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, необходимо добавить отказ от пользования смартфоном, а также в целом воздержаться от разговоров.

Также специалисты не согласились с мнением министра здравоохранения Оливье Верана, который заявил, что кроме хирургических все остальные виды масок не обеспечивают должной защиты от инфекции.

«Такие меры могут быть обоснованы принципом предосторожности, однако не опираются на достаточные научные доказательства», — считают в медакадемии.

Гражданам рекомендовали носить маски даже в тех случаях, когда расстояние до ближайшего человека более 1 метра, не забывая защищать как рот, так и нос.

Ранее в пятницу сообщалось, что во Франции выявили как минимум 135 случаев побочных эффектов после вакцинации препаратом от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Большая часть из нежелательных побочных реакций соотносится «с ожидаемыми или несерьезными последствиями». Так, у привитых наблюдаются высокая температура, тошнота и головная боль.