Новый глава ХДС заявил об отсутствии причин для снятия антироссийских санкций

Новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что нет причин для отмены антироссийских санкций.

По его мнению, до сих пор имеют место «скрытые и открытые акты агрессии со стороны, где доминирует Россия на востоке Украины». Говоря о санкциях в целом, то Лашет полагает, что они были приняты за «противозаконную аннексию Крыма» и конфликт на юго-востоке Украины.

«Что касается Минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины отменить санкции сейчас нет», — подытожил он.

Премьер-министра германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета утвердили главой «Христианско-демократического союза» 22 января. 16 января Лашета избрали новым лидером ХДС. Таким образом, он может повести партию на парламентские выборы вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.