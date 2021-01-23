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В штате Нью-Йорк закончились запасы вакцины от COVID-19

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что к вечеру пятницы, 22 января, штат израсходует все имеющиеся запасы вакцины от коронавирусной инфекции, пишет NY1.

По словам губернатора, в центрах вакцинации в пятницу оставалось 28 тыс. доз, в то время как врачи делают 80 тыс. инъекций лекарства в день. Он отметил, что даже такого масштаба вакцинации недостаточно для формирования коллективного иммунитета населения.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях сейчас находится под угрозой.

Вакцинация в США проходит с использованием двух препаратов — Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщалось 17 января, в общей сложности 55 жителей США скончались после вакцинации от коронавируса с использованием этих препаратов.

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