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В Италии частично блокировали TikTok после гибели ребенка

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Итальянское управление по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке доступа к социальной сети TikTok из-за гибели 10-летней пользовательницы сервиса, проживавшей в Палермо, сообщает 22 января ANSA.

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Отмечается, что на платформе заблокированы аккаунты всех пользователей, чей возраст «не был точно установлен». Данная мера будет действовать до 15 февраля.

Причиной для такого решения стала гибель 10-летней девочки. Ребенок скончался в результате удушения, принимая участие в челлендже, запущенном в TikTok.

По факту трагедии итальянская прокуратура начала расследование. Следователи конфисковали смартфон жертвы.

В январе 2019 года YouTube запретил размещать видео с опасными для жизни челленджами после массового отравления детей капсулами для стирки и ДТП, спровоцированных водителями с повязками на глазах.

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