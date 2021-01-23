В Италии частично блокировали TikTok после гибели ребенка

Итальянское управление по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке доступа к социальной сети TikTok из-за гибели 10-летней пользовательницы сервиса, проживавшей в Палермо, сообщает 22 января ANSA.

Отмечается, что на платформе заблокированы аккаунты всех пользователей, чей возраст «не был точно установлен». Данная мера будет действовать до 15 февраля.

Причиной для такого решения стала гибель 10-летней девочки. Ребенок скончался в результате удушения, принимая участие в челлендже, запущенном в TikTok.

По факту трагедии итальянская прокуратура начала расследование. Следователи конфисковали смартфон жертвы.

В январе 2019 года YouTube запретил размещать видео с опасными для жизни челленджами после массового отравления детей капсулами для стирки и ДТП, спровоцированных водителями с повязками на глазах.