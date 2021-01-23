США обвинили в заговоре экс-сотрудницу своего посольства в Москве

Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 января на сайте Минюста США.

Сообщается, что преступления связаны с американской программой реадмиссии беженцев U.S. Refugee Admissions Program (USRAP). Ей, а также еще двум людям предъявлены обвинения в мошенничестве, краже государственных документов, заговоре с целью отмывания денег, а также в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении.

Ранее, 19 января, стало известно, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Кроме того, сообщалось о периодических перебоях с интернетом.

В свою очередь, консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский разъяснил, что единовременно были отключены сразу несколько десятков телефонных линий. Связь отсутствует уже на протяжении двух суток, пишет «Газета.ру».

В посольстве России назвали эту ситуацию неприемлемой и направила в отделение Госдепартамента США в Нью-Йорке ноту с требованием «оперативно устранить имеющиеся проблемы», которые осложняют работу генконсульства.