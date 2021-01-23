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Венгрия получит 2 млн доз вакцины «Спутник V»

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Венгрия получит два миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 22 января сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.

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«Мы действительно уже получили экземпляр соглашения, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой, чтобы привить один миллион граждан. То есть речь идет о потенциально двух миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», — передает его слова ТАСС.

Вакцина будет поставляться в Венгрию в три этапа: сначала венгерская сторона планирует получить 300 тыс. доз, затем — 500 тыс. доз, и 200 тыс. доз на последнем этапе.

Ранее в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко после встречи с Сийярто сообщил о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией на поставку российской вакцины «Спутник V».

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, первые поставки вакцины в Венгрию могут начаться уже в феврале.

За день до этого стало известно, что власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca. Таким образом, Венгрия первая из стран ЕС допустила российскую вакцину.

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