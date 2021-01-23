Finnair будет требовать тест на COVID-19 при полетах в Финляндию

Авиакомпания Finnair с 28 января будет требовать от пассажиров наличие теста с отрицательным результатом на коронавирус при полетах в Финляндию, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что требование не распространяется на клиентов, которые делают пересадку в аэропорту Хельсинки на свои международные стыковочные рейсы.

«В соответствии с рекомендацией Финского института здравоохранения и социального обеспечения Finnair также с 28 января и далее будет требовать, чтобы пассажиры предъявляли сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19 или справку о перенесенной инфекции коронавируса, если они путешествуют на любом рейсе Finnair в Финляндию», — сказано в сообщении.

Перевозчик подчеркивает, что требование о новом сертификате не отменяет процедуры местных органов здравоохранения. Так, по прибытии в Финляндию все пассажиры, прибывшие из-за рубежа, направляются на тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что с 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, при этом ограничения на въезд в страну по-прежнему в силе.

Мера по ограничению въезда в Финляндию действует с весны 2020 года и неоднократно продлевалась. Въехать в страну могут лишь россияне, имеющие близкого родственника в Финляндии, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств.

С октября разрешен въезд с целью ремонта владельцам недвижимости.