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Сотни нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне

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Сотни бойцов национальной гвардии США, направленные в Вашингтон для охраны Капитолия после штурма здания, заболели коронавирусом или отбывают карантин в близлежащих отелях, сообщает 22 января Politico со ссылкой три источника в нацгвардии.

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Как пишет издание, большинство заразившихся переносят болезнь бессимптомно.

Профильный комитет сената уже начал расследование, чтобы выяснить, соблюдались ли меры безопасности против коронавируса среди нацгвардейцев.

Кроме того, сенатор-республиканец Рой Блант рассказал, что расположение тысяч военных в тесном гараже после церемонии инаугурации президента Джо Байдена также создало среди нацгвардейцев риск заражения COVID-19.

Отмечается, что по отбытию из Вашингтона все бойцы должны будут пройти тест на коронавирусную инфекцию.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. В Вашингтоне в этот день перекрыли основные магистрали, а к охране привлекли 25 тыс. бойцов национальной гвардии со стрелковым вооружением.

При этом военных начали направлять в американскую столицу для охраны порядка после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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