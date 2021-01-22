Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность
Вакцина от коронавируса не влияет на репродуктивность. Об этом 22 января заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен», — приводит его слова ТАСС.
Эксперт объяснил, что коронавирус часто поражает органы избирательно.
Ранее в пятницу Горелов рассказал, что иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — через 56 дней. Те граждане, которые перенесли COVID-19, могут не прививаться от этой инфекции как минимум полгода — до осени.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, отечественная вакцина является лучшей в мире, что показывает практика. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», который стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.
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