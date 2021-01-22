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Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность

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Вакцина от коронавируса не влияет на репродуктивность. Об этом 22 января заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт объяснил, что коронавирус часто поражает органы избирательно.

Ранее в пятницу Горелов рассказал, что иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — через 56 дней. Те граждане, которые перенесли COVID-19, могут не прививаться от этой инфекции как минимум полгода — до осени.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, отечественная вакцина является лучшей в мире, что показывает практика. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», который стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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