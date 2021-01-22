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Доставку лекарств беспилотниками организуют в Томской области

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Власти Томской области намерены в 2021 году начать на регулярной основе отправлять медикаменты в отдаленные районы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такой вид транспортировки в четыре раза дешевле, чем доставка вертолетом, пояснил замгубернатора по экономике Андрей Антонов. Речь идет о перевозке на расстояние 40-100 км.

По его словам, власти уверены, что использовать БПЛА для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты и грузов на промышленные площадки нефтегазового комплекса можно, вопрос в себестоимости, передает РИА «Томск».

«Наша задача – подготовить оптимальное количество маршрутов, чтобы стоимость беспилотника была сопоставима с автотранспортными расходами», – уточнил замгубернатора. Он отметил, что особенно актуальна доставка грузов беспилотниками в период весенней распутицы – около 17 дней, когда с некоторыми населенными пунктами отсутствует наземное сообщение.

В ноябре 2020 года в Томской области успешно протестировали доставку лекарств и биоматериала с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) через реку Обь из города Колпашево в поселок Чажемто и обратно. Для этого разработали медицинский термоконтейнер массой 7 кг, обладающий высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты.

Как сообщалось в сентябре 2020 года, новый беспилотник для перевозки грузов массой до 10 кг можно будет арендовать всего за 500 рублей в час. Разработчики утверждают, что это минимально возможная цена. Основными заказчиками станут нефтегазовые компании, которым часто бывает необходимо доставить небольшие грузы, документы или лекарства в недоступные для машин регионы.

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